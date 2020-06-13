أمير سعودي يكشف مخطط لتقسيم المملكة برعاية هذه الدولة

13 يونيو 2020 - 07:05 م

كشف الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، عن وجود مخطط يسعى إليه البعض لتقسيم المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنهم يتبعون النظام الإيراني.

وكتب الأمير السعودي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" كم هو عجيب تآمر البعض ضد السعودية والتخطيط لتقسيمها".

وأضاف :" سؤالي لهم هل أصبحت إيران الصفوية أقرب لهم من السعودية؟ هل تجاهلوا الخطر الصفوي المعلن ضد العرب والعراق وسوريا خير دليل؟ هل يدركوا بأنهم ينفذون أجندات إيران في المنطقة بهذه المخططات ضد السعودية أم أن الحقد والكره قد أعمى قلوبهم".

وتفاعل مئات النشطاء مع تغريدته، حيث عبق أحدهم قائلًا :" قالها المتنبي وصدق حين قال : كلّ العَداوات قد ترجى مودتها.. إلا عداوة مَن عاداك من حسدِ".

وقال آخر :" دول خليج اصبحت خاينة ماعدا الامارات والبحرين عاد كيف دول العربية الاخرى نعم سمو الامير نحن مستهدفون من دول العربية ويجب ضرب بيد من الحديد ضد الدول العربية وقطع العلاقات معهم بالكامل".

بينما رد عليه آخر قائلًا :" الكويت مو خاينه لاتخلط بين الحكومه والشعب هم عندهم ديموقراطيه والشعب يهرف بالسياسه على كيفه ..الكويت اتوقع اقرب للسعوديه من قرب البحرين والله اعلم".