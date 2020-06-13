تفاصيل صادمة عن «متحرش هوليود» حول تشوه عضوه التناسلي



أفادت تقارير، أن المنتج السينمائي، هارفي وينشتاين الذي قضت محكمة أمريكية بسجنه في مارس 23 عامًا، بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي عانى من عدوى تناسلية حادة تعرف باسم "غرغرينا فورنييه".



وكانت واحدة من بين الضحايا اللاتي قلن إنها تعرضن للاغتصاب على يد منتج هوليود أثات خلال شهادتها أمام المحكمة مسألة الأعضاء التناسلية "المشوهة".



وقالت جيسيكا مان، إنها اعتقدت أن وينشتاين يمكن أن يكون "ثنائي الجنس" عندما رأت جسده العاري. بعدما رأته "بدون الخصيتين".



وأخبرت المحكمة العليا في مانهاتن في فبراير، قائلة: "في المرة الأولى التي رأيته فيها عاريًا بالكامل، شعرت، ظننت أنه كان مشوهًا وثنائي الجنس".



وأضافت في وصفها: "لديه ندبات شديدة لم أكن أعلمها ربما إذا كان ضحية حروق. ليس لديه خصية ويبدو أنه مثل مهبل". وفي وقت لاحق من المحاكمة، تم عرض صور واينشتاين لهيئة المحلفين.



وفيما تكشف من تفاصيل نشرتها صحيفة "ديلي ميرور" حول مشاكل الصحية لقطب هوليود البالغ من العمر 68 عامًا، فقد أصيبت هارفي من قبل بــ "غرغرينا فورنييه" في التسعينات، والتي توصف بأنها "عدوى حادة في المنطقة التناسلية يعاني منها مرضى السكري والرجال في منتصف العمر".



وتشمل الأعراض الألم والتورم في المنطقة التناسلية، ورائحة كريهة لأنسجة الجلد المؤثرة وصوت طقطقة عند لمس المنطقة المصابة.



وأشارت إلى أنه خلال عيد الميلاد عام 1999، كان يجب نقل وينشتاين خارج "سانت بارتس" لتلقي العناية الطبية لمشاكله، ناقلة عن المؤلف فويب إيتون، أن مساعدي وينشتاين كان عليهم حقن قضيبه بــ (بروستاجلاندين إي 1) لزيادة تدفق الدم قبل الجماع.



وعندما بدأ توجيه الاتهامات بسوء السلوك الجنسي لأول مرة إلى منتج هوليوود في عام 2017، قال إنه يعاني من "اضطراب ما بعد الصدمة".



وأضاف في بيان: "جسدي مصاب بصدمة. أخبرني الأطباء بأنني مصاب باضطراب ما بعد الصدمة. الأطباء يقولون لي إنني محظوظ لكوني على قيد الحياة".



وفي مارس هذا العام حُكم على وينشتاين بالسجن 23 عامًا، وطالب محاموه من المحكمة بالرأفة في الحكم عليه لأن أقصر عقوبة سجن ستكون "كأنها المؤبد" بالنسبة له.



ولكن الإدعاء طالب بإنزال أقصى عقوبة على واينشتاين - المعروف إعلاميا بلقب "متحرش هوليوود" - بسبب اعتدائه المتواصل على النساء، طوال مشواره المهني.



وتقدمت العشرات من النساء منذ أكتوبر الأول 2017 بشكاوى يتهمن فيها واينشتاين بالتحرش الجنسي والاغتصاب.



لكنه دأب على نفي ارتكابه جرائم جنسية، وهذه أولى الاتهامات التي توجه له أمام القضاء في نيويورك، ويواجه تهما أخرى بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في لوس أنجلوس. وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم الأخير.



