» التحقيق مع منتجع سياحي بالغردقة أقام حفلًا جماعيًا

يجري قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، تحقيقا موسعا مع أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك لمخالفته اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع علي المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية، مشيرا الي أنه سوف يتم عمل مذكرة بالواقعة وعرضها صباح غد على وزير السياحة والآثار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المذكور.

وأكد العاصي أن الوزارة لا تتهاون مع المخالفين وأنها تتخذ ضدهم الاجراءات القانونية الصارمة، منوها الي أن التزام المنشات الفندقية بكافة انواعها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية هو شرط استمرار حصولها علي شهادة السلامة الصحية للسماح لها بالتشغيل.