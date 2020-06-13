  • السبت 13 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

كورونا

طبيب: مصر لديها من كورونا أقل الأنواع خطرًا

نشأت الديهي

نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى إحصائية يومية لضحايا كورونا

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

تاج الدين

مستشار الرئيس: لدينا آمال لإيجاد علاج والبلازما لم تنجح كليًا

عمرو وردة

نادي عمرو وردة يطلب منه المغادرة والبحث عن ناد آخر

تفاصيل صادمة عن «متحرش هوليود» حول تشوه عضوه التناسلي

تفاصيل صادمة عن «متحرش هوليود» حول تشوه عضوه التناسلي

عبدالملك الحوثي

"الحوثي" يصدر قانونًا لتمييز "بني هاشم" على اليمنيين

سطام بن خالد

أمير سعودي يكشف مخطط لتقسيم المملكة برعاية هذه الدولة

التحقيق مع منتجع سياحي بالغردقة أقام حفلًا جماعيًا

آخر الأخبار

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
Advertisements

أحمد سالم

يجري قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، تحقيقا موسعا مع أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك لمخالفته اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع علي المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية، مشيرا الي أنه سوف يتم عمل مذكرة بالواقعة وعرضها صباح غد على وزير السياحة والآثار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المذكور.

وأكد العاصي أن الوزارة لا تتهاون مع المخالفين وأنها تتخذ ضدهم الاجراءات القانونية الصارمة، منوها الي أن التزام المنشات الفندقية بكافة انواعها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية هو شرط استمرار حصولها علي شهادة السلامة الصحية للسماح لها بالتشغيل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود
» يفقد ابنة زوجته عذريتها.. والمحكمة تعاقبه بعد 16 عامًا
» هل يختار «بايدن» نائبة سوداء له في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
» «طورائ حرب» في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا
» التحقيق مع منتجع سياحي بالغردقة أقام حفلًا جماعيًا
» بعد تعافيه من كورونا.. أمريكي مطالب بسداد 1.1 مليون دولار للمستشفى
» "الديهي" يناشد المصريين بالاصطفاف الوطني خلف مصر ورئيسها
» شركة أدوية توقع عقودًا مع 4 دول أوروبية لتزويدها بلقاح كورونا
» أحمد حسن يوجه رسالة لمسؤولي الكرة المصرية
» تعافي أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا وخروجه من العزل
» هل يختار «بايدن» نائبة سوداء له في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية