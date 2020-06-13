طبيب: مصر لديها من كورونا أقل الأنواع خطرًا

قال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن سلالة فيروس كورونا المتواجدة في مصر تعتبر الأقل خطورة عن المتواجدة في أوروبا وعلى مستوى العالم.

وأضاف الحداد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "عند إصابة أي شخص بالفيروس يفقد الفيروس جزءا من محتواه الجيني حتى يصبح ضعيفا".

وتابع: "نتحدث عن الذروة عندما تكون الأرقام مستمرة في معدل معين لمدة 5 أيام متواصلة ثم يبدأ في الانخفاض مجددا".

ولفت مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن مصر بها معدل إصابات سريع ولكن حدته تضعف عند الانتقال من شخص لآخر، مضيفا: "فيروس كورونا أقل شراسة في مصر عن وقت ظهوره ولكن ما زال يشكل خطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".