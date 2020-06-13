» «كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود

13 يونيو 2020 - 09:45 م



طالبت نجم تليفزيون الواقع، الأمريكية كيم كارداشيان، الشرطة في ولاية كاليفورنيا بإجراء "تحقيق شامل ومناسب" في وفاة شاب أسود عُثر عليه متدليًا من شجرة.



وأتار الإعلان عن وفاة روبرت فولر (24 عامًا) "منتحرًا"، غضبًا من قبل بعض سكان في "بالمديل"، وهي مدينة يقطنها 156 ألفًا شمالي لوس أنجلوس، معتبرين أن الشرطة تسرعت في استنتاجها حول الأمر.



إذ ذهب البعض إلى أنه من المحتمل أن فولر الذي عثر على جثته الأربعاء انتحر، ويعتقدون أنه ربما يكون ضحية لجريمة كراهية.



ودشن وسم (هشتاج) باسم (#JusticeforRobertFuller) على موقع "تويتر"، طالب المتفاعلون معه بإجراء تحقيق كامل حول وفاة الشاب الأسود.



وذكرت صحيفة لوس "أنجلوس تايمز"، أن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس قال إن الوفاة تم الإبلاغ عنها في البداية على أنها انتحار، لكن تحديد سبب الوفاة ينتظر تشريح الجثة الكامل.



وقال مسؤولون في مدينة "بالمديل" في بيان: "المحققون على اتصال بأسرة السيد فولر ويواصلون تحقيقاتهم في الظروف المحيطة بوفاته".



