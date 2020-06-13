نشأت الديهي: "أردوغان" يسعى لإقالة رئيس مخابرته

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لديه معلومات شبه مؤكدة بإقدام أردوغان على إقالة رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، ومستودع أسراره خلال أيام.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصادره اكدت له انه سيتم تعيين العقيد المتقاعد لافنت جوكتاش، بدلًا من "فيدان" .
ونوه، بأن فيدان لديه تاريخ جيد مع المخابرات الإيرانية، وربما اتجه أردوغان لعزله من منصبه بناءًا على طلب من الولايات المتحدة بسبب علاقته مع إيران، موضحًا فلافنت جوكتاش كان مسؤولًا عن إخراج الزعيم الكردي، عبد الله أوجلان من سوريا، وإحضاره من كينيا، وسوف يستعين به "أردوغان" للتخلص من أعداءه الأكراد.
وتابع، أن هناك أنباء عن تعديل وزراي جديد في تركيا، يعقبه تعديل قانون الانتخابات، ثم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.