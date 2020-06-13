» طريقة مذهلة للمحافظة على وزن الجسم في زمن كورونا

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قال الدكتور شادي غالي، أخصائي التأهيل البدني، إن الحرص على تحديد ساعات النوم خلال الفترة الحالية فى ظل تفشي فيروس كورونا، والمحافظة على النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا أيضًا عامل مهم في الحفاظ على الصحة البدنية لدى اللاعبين أو ممارسي الرياضة بشكل عام.
وأضاف "غالى"، خلال برنامج "ساعة رياضة"، في فقرة "الصحة الرياضية"، المذاع على قناة "mtc"، أن نظام النوم والمحافظة عليه يُعطي الجسم الراحة اللازمة لكل أعضائه بينما عدم انتظام فترات النوم يعمل على زيادة الوزن وعدم انتظام مواعيد تناول الوجبات إلى جانب راحة أعضاء الجسم بشكل عام.
وتابع: "قلب نظام النوم وتحديد ساعات للنوم وعدم كفاية الجسم من الراحة المطلوبة يعمل على لخبطة كل أعضاء الجسم ويُسبب خلخلة في تنظيم الهرمونات وعدم الهضم بشكل سليم إلى جانب زيادة الدهون فى الجسم".
وأشار إلى أن اتباع نظام غذائي بسيط يشمل على بروتين وألبان وكالسيوم وخضروات والعناصر الغذائية الكاملة والبعد كل البعد عن الدهون والفاست فود، مطالبًا بممارسة الرياضة بشكل يومى سواء المشي أو الجري مع اتباع إرشادات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

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