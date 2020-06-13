"موسى" : إثيوبيا تتخذ موقفا متعجرفا بشأن بناء السد

13 يونيو 2020 - 10:10 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تتخذ موقفا متعجرفا وغير قانونيا بشأن بناء سد النهضة.



وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الجانب الإثيوبي لم يستطع بناء سد النهضة قبل عام 2011.



وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن الأمر الذي وصلت فيه مفاوضات بناء سد النهضة بعد بناء سد النهضة خلال فترة تولي محمد مرسي الحكم في مصر وأكدوا أن سد النهضة موجود وأصبح أمر واقع حينها.

