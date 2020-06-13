فاروق الباز يحسم الجدل حول تصنيع "كورونا"

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حسم الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، الجدل حول أن فيروس كورونا مصنع.
وأشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن فيروس كورونا مرض طبيعي، ويجب أن يعمل العالم على الوصول للقاح له، مضيفا أن هناك عدة جهات تعمل بشكل جاد على الوصول إلى لقاح ضد الفيروس، معقبا: "ده كله كلام لبخ، وخاطئ"، مشيرا إلى أن كل فترة من الزمن تظهر أمراض ليس للإنسان دخل فيها.
وأضاف الدكتور فاروق الباز، "أنا مبسوط أن المصريين سمعوا كلام الحكومة، والتزموا بالإجراءات الوقائية التي هى سبيل النجاة من الفيروس".
وأكد أن كل دول العالم ستهتم بالبحث العلمي عقب انتهاء أزمة كورونا، معقبا: "لازم نصحصح شوية، ونركز فالبحث العلمي ونزيد الإنفاق عليه".
 

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