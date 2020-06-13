» مسألة حياة أو موت.. الديهي ينفعل على الهواء لهذا السبب

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تصريحات غير مسئولة من الجانب الإثيوبي، موضحًا أن نائب رئيس الأركان الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، اتهم مصر باستخدام أسلحتها لتهديد الدول الأخرى لعدم الاستفادة من المياه المشتركة.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت،أنه لم يصدر عن الدولة المصرية تهديد أي دولة صديقة أو جارة، وهذا التصعيد مرفوض شكلًا ومضمونًا، ورئيس الاركان الإثيوبي يضلل الشعب الإثيوبي، ويتهم الدولة المصرية بأنها تهدد جيرانها باستخدام سلاحها القوى، مشددًا على أن سلاح مصر لحماية مصر وامنها القومي، مؤكدًا أن الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة ويعمل لحماية الحق والعدل والسلام.
وناشد الشعب الإثيوبي، بعدم تصديق حديث رئيس الأركان الإثيوبي الكاذب عن تهديد مصر لإثيوبيا، معقبًا: "بيلعب بالنار ويستخدم عبارات تلهب المشاعر بالباطل" .
وطالب الشعب والإعلام والنخب المصرية للاصطفاف الوطني بلا شروط خلف الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وتنحية أي خلافات جانبًا، معقبًا: "أن هذه الفترة العصيبة تكشف معادن الرجال والذهب لا يصدأ".  

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