"تطوير العشوائيات": لا تصالح مع أي مخالفات

13 يونيو 2020 - 11:30 م

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن تم الانتهاء من تطوير 298 منطقة عشوائية من إجمالي 357 منطقة، منوها بأن معظم المناطق المتبقية سيتم الانتهاء منها في 2020.

