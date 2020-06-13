"تطوير العشوائيات": لا تصالح مع أي مخالفات

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن تم الانتهاء من تطوير 298 منطقة عشوائية من إجمالي 357 منطقة، منوها بأن معظم المناطق المتبقية سيتم الانتهاء منها في 2020.
وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مشروع الأسمرات 3 السكني، معلقا: "الريس كن عايز يعرف الناس عايشة إزاي".
وأكد مدير صندق تطوير العشوائيات أن هناك جهود كبيرة تبذل لمواجهة العشوائيات، حيث لن يكون هناك أي تصالح مع المخالفات التي حدثت أثناء فترة فيروس كورونا.