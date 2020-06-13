  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود أكثر من نوع "كورونا"

سد النهضة

برلماني: مشكلة سد النهضة الأخطر في تاريخ مصر

العالم المصري فاروق الباز

فاروق الباز يحسم الجدل حول تصنيع "كورونا"

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعلن أول يوليو خطة فتح دور العبادة

نصر علام.. آخر وزراء مبارك «متهم بالفساد»

تعليق ناري لوزير الري الأسبق على التعنت الإثيوبي

سد النهضة

ماذا سيحدث إذا أعلنت إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي؟.. متحدث "الري" يجيب

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

كورونا

طبيب: مصر لديها من كورونا أقل الأنواع خطرًا

نشأت الديهي

نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى إحصائية يومية لضحايا كورونا

أحمد موسى يكشف:

هشام قنديل سلم وثائق خطيرة للشركات المنفذة لسد إثيوبيا

آخر الأخبار

رفع اسم "هشام قنديل" من قوائم الممنوعين من السفر
رفع اسم "هشام قنديل" من قوائم الممنوعين من السفر
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نبيل نعيم يفضح تنظيم الإخوان على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الأثيوبي الأسبق زيناوي وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011 وليس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خونة ذهبوا لأثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدا أن هناك أشخاصًا استفادوا من بناء سد النهضة الأثيوبي.
أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتم إذاعته على الهواء.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطفئ النار التي أشعلها الإخوان في ملف سد النهضة، وأشار إلى أن الإخواني هشام قنديل عندما كان وزيرا للري سلم وثائق خطيرة للشركات المنفذة لسد النهضة، موضحا أن أن قطر دفعت تمويلا لبناء سد النهضة الاثيوبي.
ولفت موسى إلى أن مرسى كان مشغولا بأخونة الدولة المصرية وتقسيم الغنائم وإلهاء القوات المسلحة ولم يهتم بملف سد النهضة.
وأردف أن الإعلام التركي والقطري يتجاهلان فضيحة الجاسوس مرسي في ملف سد النهضة، مؤكدا أن الإخوان يريدون قيام أثيوبيا بقطع مياه النيل عن مصر وسيكونوا سعداء بهذا لأنهم خونة.
واستكمل موسى، جماعة الإخوان عصابة عنصرية تريد الحياة دون الاهتمام بالمصريين ولا يعنيهم الشعب المصري لأنهم خونة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أثيوبيا ترفض النقاط المصرية في الاجتماع الرابع لوزراء الري
» هشام قنديل سلم وثائق خطيرة للشركات المنفذة لسد إثيوبيا
» مسألة حياة أو موت.. الديهي ينفعل على الهواء لهذا السبب
» وزيرة التضامن تكشف: هذا موعد فتح الحضانات
» طريقة مذهلة للمحافظة على وزن الجسم في زمن كورونا
» قس أرجنتيني يحول الكنيسة إلى حانة احتجاجًا على إغلاقها
» «الصحة»: 12919 حالة تحولت من إيجابية على سلبية
» «كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود
» يفقد ابنة زوجته عذريتها.. والمحكمة تعاقبه بعد 16 عامًا
» هل يختار «بايدن» نائبة سوداء له في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
» «طورائ حرب» في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية