  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود أكثر من نوع "كورونا"

سد النهضة

برلماني: مشكلة سد النهضة الأخطر في تاريخ مصر

العالم المصري فاروق الباز

فاروق الباز يحسم الجدل حول تصنيع "كورونا"

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعلن أول يوليو خطة فتح دور العبادة

نصر علام.. آخر وزراء مبارك «متهم بالفساد»

تعليق ناري لوزير الري الأسبق على التعنت الإثيوبي

سد النهضة

ماذا سيحدث إذا أعلنت إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي؟.. متحدث "الري" يجيب

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

كورونا

طبيب: مصر لديها من كورونا أقل الأنواع خطرًا

نشأت الديهي

نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"

وزيرة الصحة

مصر تسجل أعلى إحصائية يومية لضحايا كورونا

بشأن سد النهضة..

أثيوبيا ترفض النقاط المصرية في الاجتماع الرابع لوزراء الري

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

القاهرة: النهج الأثيوبي يمثل تأزيما للوضع في المنطقة

#

تحفظ مصري على ورقة إثيويبا لملء السد والتشغيل

#

تعليق ناري لـ"أديب" على قرارات الحكومة في شم النسيم

#

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية في تعاملات اليوم

عقد، يوم السبت، الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الاثيوبي.
وعكست المشاورات- التي جرت بين الدول الثلاث- أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وأكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصرى والسوداني.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجارى سيتم خلاله تقيم مسار المفاوضات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أثيوبيا ترفض النقاط المصرية في الاجتماع الرابع لوزراء الري
» هشام قنديل سلم وثائق خطيرة للشركات المنفذة لسد إثيوبيا
» مسألة حياة أو موت.. الديهي ينفعل على الهواء لهذا السبب
» وزيرة التضامن تكشف: هذا موعد فتح الحضانات
» طريقة مذهلة للمحافظة على وزن الجسم في زمن كورونا
» قس أرجنتيني يحول الكنيسة إلى حانة احتجاجًا على إغلاقها
» «الصحة»: 12919 حالة تحولت من إيجابية على سلبية
» «كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود
» يفقد ابنة زوجته عذريتها.. والمحكمة تعاقبه بعد 16 عامًا
» هل يختار «بايدن» نائبة سوداء له في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
» «طورائ حرب» في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية