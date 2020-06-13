أول تعليق لمتحدث "الري" عن بيان مفاوضات سد النهضة
دول أوروبية تتعاقد مع شركة لتوفير لقاح "محتمل" لكورونا
مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود أكثر من نوع "كورونا"
فاروق الباز يحسم الجدل حول تصنيع "كورونا"
وزير الأوقاف يعلن أول يوليو خطة فتح دور العبادة
تعليق ناري لوزير الري الأسبق على التعنت الإثيوبي
ماذا سيحدث إذا أعلنت إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي؟.. متحدث "الري" يجيب
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طبيب: مصر لديها من كورونا أقل الأنواع خطرًا
نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"
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