  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

أول تعليق لمتحدث "الري" عن بيان مفاوضات سد النهضة

تحاليل كورونا

دول أوروبية تتعاقد مع شركة لتوفير لقاح "محتمل" لكورونا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود أكثر من نوع "كورونا"

العالم المصري فاروق الباز

فاروق الباز يحسم الجدل حول تصنيع "كورونا"

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعلن أول يوليو خطة فتح دور العبادة

نصر علام.. آخر وزراء مبارك «متهم بالفساد»

تعليق ناري لوزير الري الأسبق على التعنت الإثيوبي

سد النهضة

ماذا سيحدث إذا أعلنت إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي؟.. متحدث "الري" يجيب

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

كورونا

طبيب: مصر لديها من كورونا أقل الأنواع خطرًا

نشأت الديهي

نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"

باحثون أمريكيون: كورونا يطور نفسه عبر طفرة "D614G"

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية: لبن الأم المصابة يحمل فيروس كورونا

#

إيمان العاصي تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

#

إصابة مقدم برنامج"الحياة اليوم" بفيروس كورونا

#

فريق صيني يطور لقاحا لوقف كورونا

قال باحثون في ولاية "فلوريدا" الأمريكية، السبت، إن فيروس كورونا المستجد تطور بشكل يجعله أشد قدرة على مهاجمة الخلايا البشرية، وهو ما رأى عالم فيروسات أنه وراء ارتفاع عدد الحالات في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.
ورصد علماء من معهد "سكريبس" للأبحاث حدوث طفرة لبروتين النتوءات الشوكية الموجود على سطح الفيروس، والتي تساعده على دخول الخلايا، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.
ووجد العلماء طفرة تسمى "D614G" تمنح الفيروس مزيدا من هذه النتوءات، وتجعلها أكثر استقرارا، وهو ما يسهل بدوره التصاقه بالخلايا واختراقها.
وكشف هيريون تشوي، عالم الفيروسات الذي شارك في الإشراف على الدراسة، أن "البحث توصل إلى أن الفيروسات التي حدثت لها هذه الطفرة كانت "معدية أكثر بكثير من تلك التي لم تحدث لها الطفرة".
وقالت شبكة "سي إن إن": "نتائج الدراسة الأخيرة لا تزال بحاجة إلى مراجعة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول تأثير هذه الطفرة على مسار الجائحة التي يشهدها العالم".
لكن ويليام هاسيلتين، عالم الفيروسات ورجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية، الذي تسلم نسخة من النتائج قال، بحسب الشبكة، إنها "تفسر سبب الانتشار السريع للفيروس في الأمريكيتين".
وأضاف أن "الفيروس يتغير، واستطاع التكيف مع البشر".
ورأى العالم أن "النتائج تظهر أننا يجب أن نكون في حالة تأهب للتغير المستمر في حالة الفيروس لأنه قادر على الاستجابة لكل ما نقوم به للسيطرة عليه.. إذا صنعنا دواء سيقاومه، وإذا صنعنا لقاحا سيحاول الالتفاف عليه، ولو بقينا في المنزل، سيعرف كيف يبقى فترة أطول".
يذكر أن علماء قاموا بدراسة التسلسل الجيني للفيروس لتتبع مسار طفرات الفيروس منذ ظهوره أول مرة، حذروا من سرعة انتشاره حول العالم.
وما يعطي هذه الدراسة أهمية أنها تأتي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الطفرات التي تم رصدها حتى الآن لن تؤثر على فعالية اللقاحات قيد التطوير.
وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن "الطفرات لم تسهل انتقال العدوى، أو تجعل الفيروس أكثر قدرة على التسبب في أمراض خطيرة".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، حذرت بيتي كوربر الباحثة في مختبر "لوس ألاموس" في ولاية نيومكسيكو الأمريكية من طفرة "D614G"، قائلةً إنها "مصدر قلق ملح لأنها أصبحت أكثر السلالات انتشارا في أوروبا والولايات المتحدة".
ومنذ تفشي كورونا أول مرة في الصين ومنها إلى باقي العالم، دخلت مجموعة من الدول والشركات في سباق مع الزمن من أجل تطوير لقاح للفيروس، بعد تسببه في أضرار صحية واقتصادية هائلة.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و811 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 430 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» باحثون أمريكيون: كورونا يطور نفسه عبر طفرة "D614G"
» أثيوبيا ترفض النقاط المصرية في الاجتماع الرابع لوزراء الري
» هشام قنديل سلم وثائق خطيرة للشركات المنفذة لسد إثيوبيا
» مسألة حياة أو موت.. الديهي ينفعل على الهواء لهذا السبب
» وزيرة التضامن تكشف: هذا موعد فتح الحضانات
» طريقة مذهلة للمحافظة على وزن الجسم في زمن كورونا
» قس أرجنتيني يحول الكنيسة إلى حانة احتجاجًا على إغلاقها
» «الصحة»: 12919 حالة تحولت من إيجابية على سلبية
» «كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود
» يفقد ابنة زوجته عذريتها.. والمحكمة تعاقبه بعد 16 عامًا
» هل يختار «بايدن» نائبة سوداء له في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية