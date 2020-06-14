  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

أول تعليق لمتحدث "الري" عن بيان مفاوضات سد النهضة

تحاليل كورونا

دول أوروبية تتعاقد مع شركة لتوفير لقاح "محتمل" لكورونا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود أكثر من نوع "كورونا"

العالم المصري فاروق الباز

فاروق الباز يحسم الجدل حول تصنيع "كورونا"

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعلن أول يوليو خطة فتح دور العبادة

نصر علام.. آخر وزراء مبارك «متهم بالفساد»

تعليق ناري لوزير الري الأسبق على التعنت الإثيوبي

سد النهضة

ماذا سيحدث إذا أعلنت إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي؟.. متحدث "الري" يجيب

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

كورونا

طبيب: مصر لديها من كورونا أقل الأنواع خطرًا

نشأت الديهي

نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"

تشيلي.. استقالة وزير الصحة بسبب جائحة كورونا

عرب وعالم

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط
اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

استقالة وزير الصحة البرازيلي وسط انتشار واسع لـ"كورنا"

#

وزير كويتي ينعى مواطنًا مصريًا.. تعرف على السبب

#

وزير الصحة الأردني يحذر من موجة ثانية لـ"كورونا"

#

الصحة العالمية: لا يوجد علاج والجائحة لم تنتهي

قدم وزير الصحة التشيلي جيمي ماناليش، السبت، استقالته على خلفية تقديم وزارته أرقاما متناقضة حول حصيلة وفيات كورونا بالبلاد.
وذكر مراسل الأناضول، أن وزارة الصحة أعلنت الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى ألفين و870.
وأبلغت الوزارة في اليوم نفسه، منظمة الصحة العالمية بأن حصيلة الوفيات جراء الفيروس تفوق 5 آلاف، وهو ما أحدث جدلا بالبلاد.
وذكر مركز الصحافة البحثية التشيلي، في بيان، أن الوزراة توجهت إلى المواطنين بأرقام وفيات مختلفة عن تلك التي أبلغتها للمنظمة.
وعقب استقالة ماناليش، تم تعيين الرئيس السابق لمعهد الطب إنريكي باريس، وزيرا للصحة.
ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في تشيلي 167 ألفا و355، بينها 3 آلاف و101 وفاة، و137 ألفا و296 حالة تعاف. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» باحثون أمريكيون: كورونا يطور نفسه عبر طفرة "D614G"
» أثيوبيا ترفض النقاط المصرية في الاجتماع الرابع لوزراء الري
» هشام قنديل سلم وثائق خطيرة للشركات المنفذة لسد إثيوبيا
» مسألة حياة أو موت.. الديهي ينفعل على الهواء لهذا السبب
» وزيرة التضامن تكشف: هذا موعد فتح الحضانات
» طريقة مذهلة للمحافظة على وزن الجسم في زمن كورونا
» قس أرجنتيني يحول الكنيسة إلى حانة احتجاجًا على إغلاقها
» «الصحة»: 12919 حالة تحولت من إيجابية على سلبية
» «كيم كارداشيان» تطالب بالتحقيق في وفاة شاب أسود
» يفقد ابنة زوجته عذريتها.. والمحكمة تعاقبه بعد 16 عامًا
» هل يختار «بايدن» نائبة سوداء له في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية