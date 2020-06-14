الأهلي: هذه هي القصة الحقيقية لـ"الساعات" التي حصل عليها الخطيب

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الرياضة

الخطيب
الخطيب
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أحمد عادل شعبان

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الخطيب

الساعات

استضافت قناة الأهلي محمد عثمان - المستشار القانوني للنادي - للحديث عن تبرعات تركي آل الشيخ للفريق .

وسأل إبراهيم المنيسي - مقدم برنامج "ملك وكتابة" - محمد عثمان قائلا: "كل شوية بنسمع جملة "رجع الساعات اللي أنت خدتها يا خطيب" فم هي القصة؟

رد "عثمان" قائلا: في إحدى الزيارات التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى الإمارات لمقابلة بعض المستثمرين بشأن إنشاء استاد الأهلي والمدينة الرياضية ، قام المستثمرين بإعطاء 4 ساعات ، واحدة للخطيب و واحدة لمرتجي و واحدة للدرندلي و واحدة للعامري فاروق.

وأضاف: الأمر تكرر في زيارة أخرى لنفس الوفد للسعودية والبروتوكول لا يمكن أن يتلقى الكابتن محمود الخطيب ساعة من المستشار تركي بصفته مسئول في المملكة العربية السعودية.

وتابع: الأهلي فيه لائحة تلزم أي من مسئوليه يتلقى هدية قيمتها أكثر من 500 جنيه بإيداع هذه الهدية في خزينة النادي ، وقد تم هذا الأمر بالفعل واللجان المعينة من الكسب غير المشروع أثبتت هذا في تقاريرها .

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