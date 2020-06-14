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مواطن كويتي يفحم "البغيلي" بعد إساءته الجديدة للمصريين

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البغيلي
البغيلي
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الكويت

مبارك البغيلي

تداول نشطاء عبر مواقع سجالا بين النائب الكويتي مبارك البغيلي ومعلم من نفس جنسيته بشأن المصريين.

وقال "البغيلي" في تغريدة: عدد المصاروة مليون في بلادنا ويزاحمون الكويتي في كل شيء وآلاف الكويتين يعانون من البطالة لأن ديوان الخدمة المسيطر عليه مستشارين مصاروة .. فشل في التوظيف .. وفوق كل ذلك تعرضت بلادنا للشتم البذيء من المصاروة ثم يأتي بعض المغردين ليقول المصاروة اهلنا.

و رد مغرد صالح مرعي الشمري قائلا: المليون مصري اللي في بلادنا نشيلهم فوق الرأس ومكانهم وسط القلب. والوظايف كثيره والخير كثير والمال مال الله والأرض أرض الله والرازق في السماء والحاسد في الأرض أصلاً مليون مصري في البلد شويه علينا عايزين مليونين أو ثلاثه علشان تتبارك البلد بالطيبين نعم أهلنا وحبايبنا .


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