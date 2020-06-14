"أديب" عن سد النهضة: "يبدو أن هناك حلحلة"

14 يونيو 2020 - 08:22 ص









عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان وزارة الري عقد اجتماع لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل، قائلا: "في موضوع السد إحنا وصلنا لحارة سد، ولكن يبدو أن هناك حلحلة".







وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الإدارة المصرية ترى أن هناك تعسفا من قبل الجانب الإثيوبي، و تعند واضح و اللعب علي صبر الطرف الاخر".







و تابع:" الإثيوبين عايزين نظام تاخد اللي أنا أدهولك".







وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في تصريحات للمراسلين الصحفيين إنه ليس متفائلًا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذي ظهر جليًا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا.

