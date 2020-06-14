محافظ البحر الأحمر :أقسم بالله المنظر ده مش هيتكرر تاني

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البحر الأحمر

الغردقة

ام بى سى مصر

عمرو حنفي



عقب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، علي الفيديو الذي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي لحفل به رقص بدون كمامات في إحدى فنادق الغردقة.

وأكد "حنفي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أنه فور رؤيته لهذا الفيديو اتصل بوزير السياحة وتم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة.

وقال "حنفي"، :" أقسم بالله المنظر ده مش هيتكرر تاني ، ولو هنقفل الفندق ده مش مشكلة ، بناقص فندق واحد يتقفل ، إحنا جربنا في الأول حكاية الـ25% نسبة الإشغال عشان نشوف مين اللي هيلتزم من الفنادق ومين لا".

وأوضح "حنفي"، أن عقوبة الفندق الذي قام بإقامة هذا الحفل ممكن تصل عقوبته لإلغاء الترخيص الخاص به ، مؤكدا أن صحة المواطن و الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة هي الأساس بالنسبة لهم.

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