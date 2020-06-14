» بعد اعترافه بطلبها الطلاق .. الرداد يكشف حقيقة تطليق إيمي سمير غانم

خلود عادل
رد الفنان حسن الرداد على الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع حول انفصاله عن إيمي سمير غانم .
وقال الرداد في تغريدة متقضبة: الصحافة الصفراء لا تنتهي .. للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم .
كشف الرداد في تصريحات سابقة عن قيام زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بطلب الطلاق منه .
وقال "الرداد" في تصريحات متلفزة: بعد انتهاء حفل زفافي مع إيمي استقللنا الطائرة لقضاء شهر العسل ، وهناك مزحت معها لكنها طلبت الطلاق .
وأضافت: أنا أحب المزاح والضحك والتعامل مع الناس بينما هي تحب أن تجلس هادئة جدًا.
وأردف: في الطائرة حاولت أن أدبر لها مقلبا ، فنظر لشباك الطائرة وزعمت أن البعض سيأتون ليأذونا فوجدتها تصرخ وتقول : طلقني.
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