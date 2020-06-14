» تعليق ناري من جورج وسوف بعد أنباء إصابته بـ كورونا

خلود عادل
خرج الفنان اللبناني جورج وسوف عن صمته للحديث حول الأنباء التي ترددت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال "وسوف" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم!! أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر.
وأضاف: أنا بصحة جيدة جدًا، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات. زهقنا".
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