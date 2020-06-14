» تعليق ناري من جورج وسوف بعد أنباء إصابته بـ كورونا

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جورج وسوف
جورج وسوف
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خرج الفنان اللبناني جورج وسوف عن صمته للحديث حول الأنباء التي ترددت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "وسوف" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم!! أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر.

وأضاف: أنا بصحة جيدة جدًا، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات. زهقنا".

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