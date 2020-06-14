أمطار و رياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

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الأرصاد

هيئة الارصاد الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ولطيف على الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وحار على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. 

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم، أن الطقس من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد.


وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة. ويتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي ويتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

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