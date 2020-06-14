الباز :دا كلام لبخ ولازم نصحصح شوية

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استنكر الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، ما يتم ترويجه بشأن أن فيروس كورونا عبارة عن مؤامرة، وأنه فيروس مصنع قائلا:" كلام لبخ".

وأضاف "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، بأن ما يثار بهذا الشأن غير مبني على أساس علمي، موضحا أن فيروس كورونا فيروس طبيعي، وكل فترة من الزمن تظهر أمراض ليس للإنسان دخل فيها.



وأضاف الدكتور فاروق الباز، "أنا مبسوط أن المصريين سمعوا كلام الحكومة، والتزموا بالإجراءات الوقائية التي هي سبيل النجاة من الفيروس،معقبا:" كل دول العالم ستهتم بالبحث العلمي عقب انتهاء أزمة كورونا، ولازم نصحصح شوية، ونركز فالبحث العلمي ونزيد الإنفاق عليه".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.

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