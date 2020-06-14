أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأحد، عدد من المواجهات بالدوريات الأوروبية أبرزها مواجهة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني.
"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
الدوري الألماني
ماينز X أوجسبورج - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 5.
شالكه X باير ليفركوزن - 06:00 مساءً بي إن سبورتس 5.
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد - 02:00 مساءً بي إن سبورتس 1-3.
ريال مدريد X إيبار- 07:30 مساءً بي إن سبورتس 1-3.
ريال سوسييداد X أوساسونا- 10:00 مساءً بي إن سبورتس 1-3.
ظهر12:00 م
فجر
03:13
شروق
04:55
ظهر
12:00
عصر
15:39
مغرب
19:05
عشاء
20:35