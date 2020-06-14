إصابة مشرف المقاصة بفيروس كورونا

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المقاصة

فيروس

كورونا

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، إصابة محمد مجد، المشرف العام على فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المشرف العام على فريق مصر المقاصة كشفت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

واختتم: "محمد مجد في العناية المركزة ومن المنتظر أن يخضع للعزل الصحي خلال الفترة المقبلة حتى يتعافى بعد إصابته بالفيروس المنتشر".


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