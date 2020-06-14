مرتضى منصور يوجه رسالة للخطيب: يا تشتم يا تشتكي

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وكالات- الدويني فولي

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فيديو

مرتضى منصور

رسالة

الخطيب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال منصور للخطيب: "يا تشتم يا تشتكي.. ويا تشتم وأنا أعرف إزاي أرد عليك تمامًا أو تشتكي عندما أوجه لك السباب.. وأتحدى أي شخص أن يثبت وجود أي خطأ من جانب قناة الزمالك" .


وتابع: «الكل هاج بعدما بدأ الزمالك في الرد بالمستندات على تجاوزات الأهلي».


وعن مستقبل النادي، قال رئيس الزمالك: «وقعت عقدا مع شركة وطنية لبناء الاستاد والمدينة الرياضية ونادي اجتماعي على أعلى مستوى».


في سياق آخر، وجه مرتضى منصور الشكر للفرنسي باتريس كارتيرون بعد تجديد عقده مع الفريق لمدة سنة، قائلا: «كارتيرون محترم ومؤدب ومكانش عنده شروط جديدة.. الزمالك فيه فلوس مش زي غيرنا مستنين مش عارف مين يبعتلنا».


وخاطب رئيس الزمالك جماهير فريقه، بقوله: «أقول لجماهير الزمالك اطمنوا.. عندنا صفقات كويسة جدا.. مش هنجيب إلا اللاعب اللي محتاجينه».

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