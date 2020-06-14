» بيومي فؤاد يكشف سر رفضه دخول أبنائه عالم التمثيل

14 يونيو 2020 - 10:55 ص

حل النجم بيومي فؤاد، ضيفا على برنامج ET بالعربي، وذلك بعد النجاح الذي حققه في موسم رمضان 202







وتحدث بيومي فؤاد، خلال لقائه عن أولاده الأولى نور تدرس مونتاج في السنة الثالثة بالمعهد العالي للسينما، ومحمد في السنة الثانية قسم إخراج بنفس المعهد.





ورفض بيومي، دخول أولاده لعالم التمثيل، موضحا أن سبب رفضه لدخول ابنته يرجع لأنها بنت وهو لن يقبل بتأخرها خارج البيت لساعات متأخرة، ومن الممكن أن تدخل هذا المجال وذلك بعد أن تتزوج وتكون في عصمة رجل.









أما بالنسبة لابنه محمد، فقال بيومي محمد خاض تجربة التمثيل، ولكني أفضل ان يكون مخرجا ويتميز في مجاله الذي يدرسه، وإذا أراد دخول التمثيل بعد انتهاء دراسته فله حرية الاختيار.



