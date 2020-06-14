» الجزائر تؤجل فتح حدودها البرية والبحرية والجوية

14 يونيو 2020 - 11:08 ص

أعلنت الجزائر عن تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر المقبل.









وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، أمس السبت، بأن اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة كورونا المنعقد في وقت سابق، خصص لتقييم الوضع الصحي المرتبط بالوباء، وخرج بقرار تأجيل مناقشة احتمالية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر القادم.









وأغلقت الجزائر في 17 مارس الماضي، جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وعلقت جميع الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر، باستثناء رحلات طائرات شحن البضائع، كما أغلقت الملاحة البحرية والنقل البحري، باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع.









من جهة أخرى، قررت رئاسة الحكومة رفع الحجر الصحي الكلي عن 19 ولاية. وقالت إنه تم تعديل توقيت الحجر الصحي في 29 ولاية من الخامسة صباحا إلى الثامنة ليلا.







