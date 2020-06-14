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البيئة تكشف حقيقة الظواهر غير الطبيعية في محمية "وادي الجمال"

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سلحفاة " وادي الجمال "
سلحفاة " وادي الجمال "
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متابعات- أمينة عبد العال

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البحر الأحمر

سمك القرش

وادي الجمال

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن نفوق السلحفاة  التي عثر عليها بساحل محمية " وادي الجمال" بمدينة مرسي علم هو أمر طبيعي ومرتبط بسلسلة الغذاء في الحياة البحرية حيث تعرضت السلحفاة للافتراس من سمكة قرش لأنها تعتبر أهم مصادر غذائها الطبيعية .

وأضافت الوزيرة أن كافة الفحوصات والتحليلات العلمية المتخصصة تتم من قبل خبراء المحميات والحياة البرية ومؤكدة أن ما حدث للسلحفاة هو شكل من أشكال الاتزان البيئي بالبيئة البحرية بالبحر الأحمر ولا يمثل أي خطورة علي مستخدمي المنطقة من السياح ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات احترازية من الجهات المعنية بتنظيم الأنشطة البشرية بنطاق مدينة مرسي علم حال عودة الأنشطة السياحية البحرية.

وأكدت الوزيرة أن كافة المؤشرات والمعاينة العلمية الدقيقة للسلحفاة وفحص علامات أسنان فك سمك القرش التي تم رصدها علي درفة السلحفاة والمتسببة في النفوق تؤكد أن سمكة القرش صغيرة الحجم ولا يزيد طولها عن متر ونصف أي حجمها طبيعي بمياه محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر أن بعض المواقع الإلكترونية قد تداولت أخبار عن رصد سلحفاة بحرية بمحمية وادي الجمال تعرضت للافتراس من أحد أسماك القرش الكبيرة.   


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