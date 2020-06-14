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بمدينة طنطا..

تفاصيل مؤثرة بواقعة إنقاذ طبيب بيطري لحصان

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إيمان هاني

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روي الدكتور أمير يوسف، الطبيب البيطري أخصائي الأمراض الباطنة والمعدية، تفاصيل إنقاذه حصانا من الموت، بعدما سقط على الأرض في أحد الشوارع بمدينة طنطا.

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد،، إنه في أثناء عودته من عيادته فوجىئ بسقوط حصان على الأرض إلى أنه توجه مسرعا إلى الحصان، وقام بفكه من العربة، معقبا:" الحصان كان مصاب بضربة شمس، وقوته بدأت تنهار".

وتابع:"نظرات الحصان كانت معبرة جدا عن مدى إرهاقه، وحجم المجهود الذي بذله، مؤكدا أنه نقل الحصان إلى عيادته، وقام بتركيب محاليل له".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.

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