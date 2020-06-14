  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي الحمد

تركي الحمد يشيد بهذا الفيلم التركي: غاية في الجمال

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

"كورونا".. إجراء سعودي غير مسبوق

سلطان عمان هيثم بن طارق

عمان.. سلطان البلاد يتدخل بسبب التضرر الشديد لاقتصاد بلاده

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

شوبير

شوبير يحذر "كاف" من هذا الأمر

درع الدورى

4 أسباب تعزز إلغاء الدورى

صلاح

"صلاح" يطالب بوقف العنصرية

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

نصائح مهمة من "الصحة" للمواطنين للوقاية من كورونا

ميسى

لأجل عيون "ميسى" مشجع يقتحم ملعب مباراة برشلونة

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين

إخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي بسبب إصابة كورونا

اغتيال غوريلا .. والقبض على 4 صيادين في أوغندا

عرب وعالم

غوريلا جبلية
غوريلا جبلية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

روسيا.. إعلان حالة الطوارئ في هذا الإقليم

#

الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري

أوغندا

كورونا

غوريلا

قتلت الغوريلا  النادرة "رفيقي" والتي تبلغ من العمر 25 عاما في منتزه "بويندي" الوطني، علي يد صياد باستخدام رمح، واعتقلت السلطات الأوغندية 4 صيادين علي خلفية قتلها.

وتضم المحمية ما يقرب من نصف تعداد الغوريلا الجبلية في العالم ، وكانت آخر مرة تقتل فيها غوريلا جبلية بواسطة رمح في يونيو 2011 بحسب برنامج الحفاظ علي الغوريلا الدولي.

وقالت هيئة الحياة البرية في أوغندا أن هناك دلائل علي أن الصيد الجائر في حدائق الغوريلا قد ازداد في الأشهر الأخيرة في ظل انخفاض السياحة بشكل كبير بسبب انتشار فيروس " كورونا"، ولفتت إلي أنها عثرت علي الغوريلا جثة هامدة في 2 من يونيو الجاري أي بعد يوم من فقدها في المنتزه و أظهرت نتائج التشريح أن أداة حادة اخترقت بطنها و أعضائها الداخلية.

وأضافت الشرطة الأوغندية أن أحد الصيادين الأربعة ويدعي ، بياموكاما فيليكس ، اعترف بأنه فعل ذلك دفاعا عن النفس لافتا إلي أنه ذهب للصيد مع أصدقائه وعندما صادفوا الغوريلا دافع عن نفسه وعن المجموعة وضرب الحيوان بآلة حادة مما أدي إلي مقتله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية.. تسجيل عدد الإصابات الأضخم منذ ظهور "كورونا"
» غموض موقف صلاح من المشاركة أمام "إيفرتون"
» غدا صرف مساعدات كرامة
» اغتيال غوريلا .. والقبض على 4 صيادين في أوغندا
» 4 أسباب تعزز إلغاء الدورى
» الاهلي يكشف حقيقة عروض شراء "أزارو"
» إجراءات جديدة من شريف منير ضد المتنمرين بابنتيه
» "صلاح" يطالب بوقف العنصرية
» خطة زمنية من السياحة للافتتاحات الأثرية
» "المحافظين" يطالب بدعم مربى صغار الدواجن
» الجزائر تؤجل فتح حدودها البرية والبحرية والجوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية