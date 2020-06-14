  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي الحمد

تركي الحمد يشيد بهذا الفيلم التركي: غاية في الجمال

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

"كورونا".. إجراء سعودي غير مسبوق

سلطان عمان هيثم بن طارق

عمان.. سلطان البلاد يتدخل بسبب التضرر الشديد لاقتصاد بلاده

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

شوبير

شوبير يحذر "كاف" من هذا الأمر

درع الدورى

4 أسباب تعزز إلغاء الدورى

صلاح

"صلاح" يطالب بوقف العنصرية

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

نصائح مهمة من "الصحة" للمواطنين للوقاية من كورونا

ميسى

لأجل عيون "ميسى" مشجع يقتحم ملعب مباراة برشلونة

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين

إخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي بسبب إصابة كورونا

4 أسباب تعزز إلغاء الدورى

الرياضة

درع الدورى
درع الدورى
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

العامرى فاروق: إلغاء الدورى سيُسبب كارثة اقتصادية

#

كورونا يجبر فرنسا على إلغاء الدوري هذا الموسم

#

"ميدو" : إلغاء الدورى الانجليزي يصيب "صلاح" بخيبة أمل

#

فيروس كورونا يحسم الدوري البلجيكي

بطولات

دوري

اتحاد كورة

لجنة خماسية

دعا مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لعقد اجتماع مع رؤساء الأندية الثلاثاء المقبل لمناقشة مصير الدورى المصرى، بعد التوقف الإجباري منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

الدورى يواجه شبح الإلغاء بسبب 4 أسباب على النحو التالي..

ويتمثل السبب الأول في ضيق الوقت نظرا لحاجة فرق الدورى المحلي لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع لتجهيز اللاعبين من النواحي البدنية والفنية إضافة إلى الجوانب الذهنية.

أما السبب الثاني فيتمثل في ضغط المباريات حيث يتبقى 149 مباراة من الدورى الممتاز وتحتاج إلى ضغط المباريات من أجل إنهاء المسابقة المحلية فى فترة زمنية محددة فى ظل أزمة كورونا وتعاظم إصابة العناصر المحلية بالرباط الصليبي والإجهاد وغيرها من الإصابات.

بينما يتمثل السبب الثالث فى تمسك 12 ناديا بضرورة إلغاء منافسات البطولة المحلية فى مقابل 6 أندية فقط ترغب فى استكمال الدورى الممتاز.

فيما شمل آخرها التكاليف المالية الكبيرة للمسحات والإجراءات الاحترازية وحجز فندق لتجميع اللاعبين لفترة حتى انتهاء المسحات ورفض الأندية تحمل أي تكاليف حتى هذه اللحظة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية.. تسجيل عدد الإصابات الأضخم منذ ظهور "كورونا"
» غموض موقف صلاح من المشاركة أمام "إيفرتون"
» غدا صرف مساعدات كرامة
» اغتيال غوريلا .. والقبض على 4 صيادين في أوغندا
» 4 أسباب تعزز إلغاء الدورى
» الاهلي يكشف حقيقة عروض شراء "أزارو"
» إجراءات جديدة من شريف منير ضد المتنمرين بابنتيه
» "صلاح" يطالب بوقف العنصرية
» خطة زمنية من السياحة للافتتاحات الأثرية
» "المحافظين" يطالب بدعم مربى صغار الدواجن
» الجزائر تؤجل فتح حدودها البرية والبحرية والجوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية