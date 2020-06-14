» 4 أسباب تعزز إلغاء الدورى

14 يونيو 2020 - 01:56 م

دعا مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لعقد اجتماع مع رؤساء الأندية الثلاثاء المقبل لمناقشة مصير الدورى المصرى، بعد التوقف الإجباري منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

الدورى يواجه شبح الإلغاء بسبب 4 أسباب على النحو التالي..

ويتمثل السبب الأول في ضيق الوقت نظرا لحاجة فرق الدورى المحلي لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع لتجهيز اللاعبين من النواحي البدنية والفنية إضافة إلى الجوانب الذهنية.

أما السبب الثاني فيتمثل في ضغط المباريات حيث يتبقى 149 مباراة من الدورى الممتاز وتحتاج إلى ضغط المباريات من أجل إنهاء المسابقة المحلية فى فترة زمنية محددة فى ظل أزمة كورونا وتعاظم إصابة العناصر المحلية بالرباط الصليبي والإجهاد وغيرها من الإصابات.

بينما يتمثل السبب الثالث فى تمسك 12 ناديا بضرورة إلغاء منافسات البطولة المحلية فى مقابل 6 أندية فقط ترغب فى استكمال الدورى الممتاز.

فيما شمل آخرها التكاليف المالية الكبيرة للمسحات والإجراءات الاحترازية وحجز فندق لتجميع اللاعبين لفترة حتى انتهاء المسحات ورفض الأندية تحمل أي تكاليف حتى هذه اللحظة.