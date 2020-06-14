الاهلى يكشف مصير هدايا "آل شيخ"

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كشف محمد عثمان المستشار القانوني السابق لنادي الأهلي، عن مصير الساعات التي تلقاها أعضاء من مجلس إدارة النادي كهدايا، والتي أثارت جدلا واسعًا.

ووصف "عثمان" في تصريحات لقناة "الأهلي"، تداول الأمر بقصد الإساءة لأعضاء المجلس بـ"السخيف"، مشيرًا إلى أن 4 أعضاء فقط من المجلس حصلوا على الساعات، وهم محمود الخطيب، العامري فاروق، خالد مرتجي، وخالد الدرندلي.

وعن لوائح النادي حول تلقي تلك الهدايا، قال: "بتقول إن أي هدية يتلقاها مسؤول في النادي تتجاوز قيمتها 500 جنيه، وجب ردها لخزينة النادي، وبمجرد عودة الرباعي، قاموا بتسليم الساعات وإيداعها في خزائن النادي، ودليل ذلك أن مكتب المحاسبة الذي جرد ممتلكات النادي، وجد الساعات داخل خزائن النادي، وأصبحت جزءا من ممتلكات النادي"

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