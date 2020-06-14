  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

"كورونا".. إجراء سعودي غير مسبوق

سلطان عمان هيثم بن طارق

عمان.. سلطان البلاد يتدخل بسبب التضرر الشديد لاقتصاد بلاده

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

شوبير

شوبير يحذر "كاف" من هذا الأمر

درع الدورى

4 أسباب تعزز إلغاء الدورى

صلاح

"صلاح" يطالب بوقف العنصرية

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

نصائح مهمة من "الصحة" للمواطنين للوقاية من كورونا

ميسى

لأجل عيون "ميسى" مشجع يقتحم ملعب مباراة برشلونة

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين

إخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي بسبب إصابة كورونا

رضا عبد العال

رسالة مهمة من رضا عبد العال لجماهير الأهلى

"كورونا".. إجراء سعودي غير مسبوق

عرب وعالم

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى
دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أعراض جديدة للمصابين بـ" كورونا" غير الجهاز النفسي

#

إصابات "كورونا" في السعودية يقفز لرقم غير مسبوق

#

ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا بالسعودية

#

ارتفاع المصابين بـ"كورونا" في السعودية لرقم غير مسبوق

أعلنت السلطات السعودية عن إطلاق تطبيق غير مسبوق اليوم الأحد، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تطبيق "تباعد" لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة الجائحة.

واعتمدت وزارة الصحة المعايير الصحية التي طور تطبيق "تباعد" بناء عليها بموجب النظام الصحي ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وستخضع خصائص هذا التطبيق ووظائفه لأي تعليمات إضافية تصدر إنفاذا للأنظمة والأحكام في المملكة.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلة لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طور لأجلها.

ويرسل التطبيق بيانات معرفات مموهة إلى الجوالات الذكية المستخدمة للتطبيق، التي سُجلت خلال فترة الاختلاط بمصاب كورونا، مصحوبة ببيانات أجهزة الأشخاص المصابين، وذلك حسب سياسات شركتي (غوغل وأبل) العالميتين، مع الحفاظ على كامل خصوصية المستخدمين.

كما يمكن التطبيق المستخدم من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة (في المملكة العربية السعودية).



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية.. تسجيل عدد الإصابات الأضخم منذ ظهور "كورونا"
» غموض موقف صلاح من المشاركة أمام "إيفرتون"
» غدا صرف مساعدات كرامة
» اغتيال غوريلا .. والقبض على 4 صيادين في أوغندا
» 4 أسباب تعزز إلغاء الدورى
» الاهلي يكشف حقيقة عروض شراء "أزارو"
» إجراءات جديدة من شريف منير ضد المتنمرين بابنتيه
» "صلاح" يطالب بوقف العنصرية
» خطة زمنية من السياحة للافتتاحات الأثرية
» "المحافظين" يطالب بدعم مربى صغار الدواجن
» الجزائر تؤجل فتح حدودها البرية والبحرية والجوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية