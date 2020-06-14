"كورونا".. إجراء سعودي غير مسبوق

أعلنت السلطات السعودية عن إطلاق تطبيق غير مسبوق اليوم الأحد، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تطبيق "تباعد" لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة الجائحة.

واعتمدت وزارة الصحة المعايير الصحية التي طور تطبيق "تباعد" بناء عليها بموجب النظام الصحي ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وستخضع خصائص هذا التطبيق ووظائفه لأي تعليمات إضافية تصدر إنفاذا للأنظمة والأحكام في المملكة.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلة لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طور لأجلها.

ويرسل التطبيق بيانات معرفات مموهة إلى الجوالات الذكية المستخدمة للتطبيق، التي سُجلت خلال فترة الاختلاط بمصاب كورونا، مصحوبة ببيانات أجهزة الأشخاص المصابين، وذلك حسب سياسات شركتي (غوغل وأبل) العالميتين، مع الحفاظ على كامل خصوصية المستخدمين.

كما يمكن التطبيق المستخدم من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة (في المملكة العربية السعودية).



