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السعودية.. تسجيل عدد الإصابات الأضخم منذ ظهور "كورونا"

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تسجيل عدد ضخم لإصابات "كورونا" في السعودية

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، ارتفاعا بأكثر من أربعة آلاف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويحدث هذا التطور لأول مرة منذ ظهور الجائحة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، تسجيل 4233 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا حادا، مقارنة مع رقم اليوم السابق (3366 إصابة).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة 127541.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (1735) إلى العاصمة الرياض.

وأكدت الوزارة تسجيل 40 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" منذ يوم أمس (وهذا ارتفاع يومي أيضا)، مقابل 39 وفاة يوم أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 972 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن 2172 شخصا تماثلوا للشفاء من كورونا منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 84720 شخصا.


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