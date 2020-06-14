تركي الحمد يشيد بهذا الفيلم التركي: غاية في الجمال

14 يونيو 2020 - 03:50 م

دعا الكاتب السعودي المعروف تركي الحمد، السعوديين لمشاهدة فيلم تركي وصفه بأنه غاية في الجمال اسمه " معجزة في الزنزانة 7".

وكتب تركي الحمد عبر حسابه على "تويتر" :" شاهدت البارحة، ربما للمرة الثالثة، الفيلم التركي "معجزة في الزنزانة 7"، عن علاقة حب آسرة بين طفلة صغيرة، وابيها المعاق ذهنيا".

وأضاف :" قصة في غاية الجمال، حيث سجن الأب لجريمة قتل لم يرتكبها، وكيف غير سلوك المساجين معه ببراءته، ويفضح فساد أجهزة الأمن التركية. فيلم لن تشاهده لمرة واحدة".

وتدور الأحداث حول الفقراء الذي يتم ظلمهم من قبل الدولة ومحاكم العدل، ويجسد البطل أراس بولوت إينيملي دور ميمو وهو رجل فقير يتم اتهامه بقتل ابنة قائد عسكري وتسعى ابنته الصغيرة لتبرئته من خلال العثور على شهود.

و يتم إلصاق التهمة بميمو ظلماً وإرغامه على أن يبصم على اعترافه بالقتل رغم أنه ليس بكامل قواه العقلية ولم يعترف بجريمته.

ويبدأ الفيلم في عام 2004 لحظة إعلان إلغاء حكم الإعدام في تركيا، وتكون ابنة أروفا ابنة ميمو أصبحت شابة وتستمع لبيان إلغاء عقوبة الإعدام، وتعود بها الذاكرة إلى قريتها وهي طفلة وتتذكر الجريمة التي اتُّهم بها والدها ظلماً وحكم عليه بالإعدام.

معجزة في الزنزانة 7 فيلم دراما تركي من إخراج محمد أدا أوزتكين، بطولة أراس بولوت إينيملي، نيسا صوفيا أكسونغور، جليلة تويون، ايلكر اكسوم، مسعود أكوستا، دنيز بايسال، يورداير أوكور وسارب آك-كايا. مقتبس من الفيلم الكوري الجنوبي معجزة الخلية رقم 7 . وكان الفيلم الأكثر مشاهدة في تركيا في 2019.