لأول مرة منذ 14 عامًا.. مصر خالية من إنفلونزا الطيور

14 يونيو 2020 - 04:00 م

أعلنت وزارة الزراعة، موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية"OIE "رسميا اعتماد مصر ضمن قائمة الدول الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، لأول مرة بعد 14سنة منذ دخول المرض للبلاد

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في إحكام السيطرة على الأمراض الوبائية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن هذا الاجراء كان حتميا لاستيفاء متطلبات المعايير الدولية لإتاحة الفرصة لاستئناف التصدير(طبقا لنوع إنتاج المنشآت)، وذلك بعد تعليق الاستيراد من مصر عقب تفشى مرض إنفلونزا الطيور بها عام 2006، حيث ستتاح لهذه الشركات من خلال هذا النظام فرصة التصدير للثروة الداجنة.

وأوضح وزير الزراعة أنه طبقا لهذا الإعلان، الذي يعد إنجازا مهما لاستعادة دور مصر في مجال صناعة الدواجن بناء على الثقة في قدرات خدماتها البيطرية الحكومية على المستوى الدولي، وبعد إتاحة الفرصة لفتح باب تصدير الدواجن ومخرجاتها إلى الخارج من خلال هذه المنشآت لأول مرة منذ 14 عام، فسيؤدي ذلك إلى تشجيع مزيد من المنشآت العاملة في مجال صناعة الدواجن إلى التقدم بطلبات مماثلة لاعتماها رسميا، مما سيساهم في دعم الاقتصاد القومي وتنمية الثروة الداجنة وزيادة موارد مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي.