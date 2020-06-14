  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الخطيب وتركي

النيابة تنتصر للأهلي في شكوى تركي آل الشيخ

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

شركة دواء مصرية تحصل على حق تصنيع علاج كورونا

كورونا

25 ألف إصابة بـ"كورونا" في أمريكا خلال 24 ساعة

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

قرار عاجل لشيخ الأزهر: إلغاء الامتحان الشفوي في الثانوية الأزهري

سد النهضة

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة وإثيوبيا ترد

صورة من المظاهرات

في مظاهرات لندن ضد العنصرية.. ناشط أسود ينقذ «يميني متطرف» بعد إصابته

سلطة خضراء

وزارة الصحة تنصح بـ3 أطعمة للوقاية من كورونا

"أنفلونزا الطيور"

لأول مرة منذ 14 عامًا.. مصر خالية من إنفلونزا الطيور

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

تركي الحمد

تركي الحمد يشيد بهذا الفيلم التركي: غاية في الجمال

وزارة الصحة تنصح بـ3 أطعمة للوقاية من كورونا

آخر الأخبار

سلطة خضراء
سلطة خضراء
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

نصائح مهمة من "الصحة" للمواطنين للوقاية من كورونا

#

بالفيديو.. بيان من الصحة بشأن الأجنة في بطون أمهاتهم

#

منظمة الصحة تقدم 5 نصائح للمرأة الحامل للوقاية من "كورونا"

#

لمواطن قادم من إيطاليا.. تونس تسجل ثاني إصابة بكورونا

السلطة

أطعمة

كورونا

خضار

مناعة

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح هامة لتقوية المناعة لدى الإنسان، وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أهمية الفيتامينات والعسل الأبيض للمساعدة في تقوية المناعة وتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي، وجميعها إجراءات هامة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقالت الوزارة، إن "كوب عصير برتقال بالجزر، يعد مصدرا لأهم الفيتامينات، فالجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) الذي يحمي من الأمراض المعدية".

وأضافت أن "طبق السلطة يعزز المناعة.. والخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات المعززة للمناعة".

وتابعت: "للحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طبقك متنوعا ويحتوي على خضراوات من كل لون.. الأحمر مثل (الطماطم - الفلفل الأحمر).. الأصفر مثل (الفلفل الأصفر - الجزر ).. الأخضر مثل (الخيار - الجرجير - الخس).. الأبيض مثل (الفجل - البصل).. البنفسجى مثل (البنجر)".

ولفتت إلى أن العسل الأبيض معزز للمناعة، مشيرة إلى أن "ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقى مسار الهواء في الجهاز التنفسي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» البورصة المصرية.. خسائر بقيمة 3.7 مليار جنيه في ختام التعاملات
» الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 آخرين في "محاولة اغتيال مصطفى النمر"
» السعودية.. تسجيل عدد الإصابات الأضخم منذ ظهور "كورونا"
» غموض موقف صلاح من المشاركة أمام "إيفرتون"
» غدا صرف مساعدات كرامة
» اغتيال غوريلا .. والقبض على 4 صيادين في أوغندا
» 4 أسباب تعزز إلغاء الدورى
» الاهلي يكشف حقيقة عروض شراء "أزارو"
» إجراءات جديدة من شريف منير ضد المتنمرين بابنتيه
» "صلاح" يطالب بوقف العنصرية
» خطة زمنية من السياحة للافتتاحات الأثرية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية