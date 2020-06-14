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"كورونا".. تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى درويش

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مصطفى درويش
مصطفى درويش
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محمد فضل- متابعات

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فنان

كورونا

تدهور

مصطفي درويش

تراجعت الحالة الصحية للفنان مصطفى درويش، بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأثار الفنان قلق جمهوره، بمنشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "الوضع من سيء لأسوأ يارب".

وكان مصطفى درويش لفت الانتباه لكل من خالطوه خلال الأسابيع الماضية أنه تبين إيجابية المسحة الطبية الخاصة به وأنه أصيب بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه.

ويعد مصطفى درويش أحدث المنضمين لقائمة النجوم المصابين بكورونا بعد رجاء الجداوي، كريم قاسم، نهال نبيل وإيمان العاصي.

يذكر أن مصطفى درويش تألق في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل بـ 100 وش ومسلسل خيانة عهد.


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