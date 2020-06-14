فيديو مرعب: شبح يظهر في بث مباشر على «فيس بوك»

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قرار عاجل لشيخ الأزهر: إلغاء الامتحان الشفوي في الثانوية الأزهري
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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
تركي الحمد يشيد بهذا الفيلم التركي: غاية في الجمال
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