  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رونالدو

من الغذاء إلى النوم.. أسرار اللياقة المذهلة لـ «كريستيانو رونالدو»

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة في التعاملات المسائية

جثة

صادم.. انتحار فنان شاب بعد يومين فقط من انتحار مدير أعماله

الخطيب وتركي

النيابة تنتصر للأهلي في شكوى تركي آل الشيخ

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

شركة دواء مصرية تحصل على حق تصنيع علاج كورونا

كورونا

25 ألف إصابة بـ"كورونا" في أمريكا خلال 24 ساعة

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

قرار عاجل لشيخ الأزهر: إلغاء الامتحان الشفوي في الثانوية الأزهري

سد النهضة

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة وإثيوبيا ترد

صورة من المظاهرات

في مظاهرات لندن ضد العنصرية.. ناشط أسود ينقذ «يميني متطرف» بعد إصابته

سلطة خضراء

وزارة الصحة تنصح بـ3 أطعمة للوقاية من كورونا

الدولار يحقق مفاجأة في التعاملات المسائية

مال وأعمال

الدولار
الدولار
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الدولار يواصل الارتفاع في التعاملات المسائية

#

سعر الدولار في التعاملات المسائية

#

هبوط أسعار الدولار والذهب في التعاملات المسائية

#

أسعار الدولار في التعاملات المسائية 17/3

مصر

الدولار

الجنيه

مفاجأة

بنوك

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، في التعاملات المسائية، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية وحقق مفاجأة بتراجعه في بنكي التعمير والإسكان ومصرف أبوظبي.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان، مصرف أبو ظبي إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسريح الضابط المتهم بقتل رجل أسود بولاية جورجيا الأمريكية
» دجال هندي يعالج مرضى «كورونا» يموت بالفيروس!
» مقتل ابنة مطرب شهير في حادث سيارة مروع
» «مايكل شوماخر» يخضع لعملية الخلايا الجذعية
» البورصة المصرية.. خسائر بقيمة 3.7 مليار جنيه في ختام التعاملات
» الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 آخرين في "محاولة اغتيال مصطفى النمر"
» السعودية.. تسجيل عدد الإصابات الأضخم منذ ظهور "كورونا"
» غموض موقف صلاح من المشاركة أمام "إيفرتون"
» غدا صرف مساعدات كرامة
» اغتيال غوريلا .. والقبض على 4 صيادين في أوغندا
» 4 أسباب تعزز إلغاء الدورى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:35 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية