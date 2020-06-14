رسميًا.. استئناف الرحلات الجوية في كل المطارات

14 يونيو 2020 - 07:14 م

أعلن الدكتور محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، استئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم وذلك بصورة تدريجية ومع الدول التي ستفتح مطاراتها الشهر المقبل.

وقال محمد منار عنيه، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بحضور وزيرا السياحة والدولة للاعلام، أنه سيتم استئناف الرحلات السياحية إلى مطارات المدن الساحلية، وباقي المطارات المصرية سيتم الاستئناف أيضا تدريجيا مع الدول المقرر أن تفتح طيرانها إلى مصر.

وأشار وزير الطيران، إلى أنه تم استغلال فترة وقف الطيران منذ مارس الماضي، في رفع كفاءة جميع المطارات المصرية والاستعداد الكامل لتشغيلها مجددا عند استئناف الطيران.

وكان وزيرا السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والطيران المدني الطيار محمد منار، عقدا اجتماعا تنسيقيا ناقشا خلاله توفير حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها في التوقيت الذي سوف يحدده مجلس الوزراء ، وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة وقدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات "البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح" مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة .