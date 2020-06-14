إيثيوبيا تفاجئ مصر ببيان مخالف للتوقعات عن السد

كشفت إثيوبيا، اليوم الأحد عن موقف غير متوقع بشأن مفاوضات سد النهضة الجارية مع مصر والسودان.





وأعلنت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إحراز تقدم كبير في المحادثات حول بناء ومل سد النهضة، والتي استؤنفت عبر الإنترنت الأسبوع الماضي بعد توقفها لثلاثة أشهر.





وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء "إنا": "بناء على جدول ملء سد النهضة توصلت الدول الى تفاهم بشأن تعبئة المرحلة الأولى وحجم التدفق والخطوط التوجيهية لملء المرحلة الاولى ونهج قواعد إدارة الجفاف".





وأضاف البيان أن الأطراف الثلاثة توصلت إلى تفاهم بشأن قواعد سلامة السدود ودراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.





ومنذ عام 2011، شرعت إثيوبيا في بناء ما سيصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا عند اكتمالها.



ويعتقد الكثيرون أنه عندما يتم تشغيل سد النهضة، فإنه سيؤدي حتمًا إلى نقص المياه في السودان ومصر، وهو أمر نفته إثيوبيا باستمرار.