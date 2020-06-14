بيان سعودي حاسم وحاد عن جريمة وقعت في دولة عربية

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أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا قويًا عن الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى شمال شرقي العراق.

وأدى الهجوم الإرهابي الذي شهدته ديالى إلى سقوط قتلى وجرحى.


وكتبت الخارجية على "تويتر"، اليوم الأحد: "ندين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى لسقوط قتلى وجرحى"، مضيفة: "نجدد تضامننا ووقوفنا بجانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف".

وأضافت: "تعبر الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

ووقع هجوم إرهابي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى العراقية، وتسبب ذلك في سقوط 12 شخصا بين قتيل وجريح.

وتسبب الهجوم الذي وقع في قرية ميخاس بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، في سقوط قتلى وجرحى، بعدما تعرضت القرية للهجوم.

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