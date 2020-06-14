بيان سعودي حاسم وحاد عن جريمة وقعت في دولة عربية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا قويًا عن الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى شمال شرقي العراق.



وأدى الهجوم الإرهابي الذي شهدته ديالى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وكتبت الخارجية على "تويتر"، اليوم الأحد: "ندين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى لسقوط قتلى وجرحى"، مضيفة: "نجدد تضامننا ووقوفنا بجانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف".