» "كورونا" يفتك بتركيا

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سجلت السلطات الصحية في تركيا، اليوم الأحد، أضخم عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي  منذ 17 مايو.

وقالت الوزارة إنها وثقت 1562 إصابة جديدة و15 وفاة بـ"كوفيد 19".

وأضافت في بيان أن 1330 مصابا تماثلوا للشفاء لترفع حصيلة من تعافوا من الفيروس إلى 151 ألفا و417 أشخاص.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها على "تويتر"، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1562 ليصل إجمالي المصابين إلى 178239 حالة.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4807 أشخاص إثر رصد 15 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 9 يونيو 18 حالة، وفي 10 يونيو 17، وكذلك 17 متوفيا في 11 يونيو، و15 في 12 يونيو، و14 يوم 13 من الشهر نفسه.

وسجلت تركيا، يوم السبت، ارتفاعا حادا لحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد التي وصلت إلى 1459 حالة، وسط استمرار تراجع الوفيات بالجائحة.

وتشهد تركيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات ملحوظة لعدد المصابين الجدد بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تجاوز نقطة 1000 حالة لليوم الثالث على التوالي بعد أن كان دون هذا المستوى على مدار نحو أسبوعين، وسجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 9 يونيو 993 حالة، وفي 10 يونيو 922، وفي 11 يونيو 987، وفي 12 يونيو 1195.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس.

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