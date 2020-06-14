  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي محمد مصطفي يحيى، كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم

إصابة كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم بكورونا

كورونا

قفزة في الإصابات والوفيات.. بيان "الصحة" اليوم الأحد

وزيرة الصحة

لحظة تبرع وزيرة الصحة بالدم..وماذا عن بلازما المتعافين؟

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ مصر ببيان مخالف للتوقعات عن السد

كمامة

الأزهر: ارتداء الكمامة الدَّوَّارة لا يجوز، وبيع الكمامات بعد استخدامها جريمة

السعودية

بيان سعودي حاسم وحاد عن جريمة وقعت في دولة عربية

تفاصيل مثيرة حول مقتل أمريكي أسود برصاص الشرطة في أتلانتا

تفاصيل مثيرة حول مقتل أمريكي أسود برصاص الشرطة في أتلانتا

بدء الرحلات الجوية بجميع مطارات مصر اعتبارا من أول يوليو

بدء الرحلات الجوية بجميع مطارات مصر اعتبارا من أول يوليو

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة في التعاملات المسائية

رونالدو

من الغذاء إلى النوم.. أسرار اللياقة المذهلة لـ «كريستيانو رونالدو»

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

مال وأعمال

الذهب
الذهب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

5 جنيهات.. أسعار الذهب تواصل الهبوط في ختام التعاملات

#

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين

#

الذهب يرتفع 9 جنيهات اليوم الأربعاء

#

ارتفاع لمستوى تاريخي.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، بشكل ملحوظ، في سوق الصاغة.

ومن المتوقع ارتفاع أسعار الذهب  محليا وعالميا نتيجة استمرار أزمة كورونا .
وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كما يلي:

جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 778 جنيهًا.


جرام الذهب عيار 24 سجل 884 جنيهًا.


جرام الذهب عيار 18 عند 672 جنيهًا.


الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6222 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1731 دولارًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين
» خبراء يحذرون من جائحة عالمية جديدة نتيجة تجارة «عظام الأسود»
» أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
» صدمة في الكويت
» لحظة تبرع وزيرة الصحة بالدم..وماذا عن بلازما المتعافين؟
» "كورونا" يفتك بتركيا
» نفوق نحو 400 خنزير في حريق ضخم
» القبص على نجم كرة شهير في تهمة قتل (تفاصيل صادمة)
» تسريح الضابط المتهم بقتل رجل أسود بولاية جورجيا الأمريكية
» الجنيه ينقلب على الدولار ويحقق مفاجأة
» دجال هندي يعالج مرضى «كورونا» يموت بالفيروس!

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية