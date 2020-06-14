  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي محمد مصطفي يحيى، كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم

إصابة كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم بكورونا

كورونا

قفزة في الإصابات والوفيات.. بيان "الصحة" اليوم الأحد

وزيرة الصحة

لحظة تبرع وزيرة الصحة بالدم..وماذا عن بلازما المتعافين؟

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ مصر ببيان مخالف للتوقعات عن السد

كمامة

الأزهر: ارتداء الكمامة الدَّوَّارة لا يجوز، وبيع الكمامات بعد استخدامها جريمة

السعودية

بيان سعودي حاسم وحاد عن جريمة وقعت في دولة عربية

تفاصيل مثيرة حول مقتل أمريكي أسود برصاص الشرطة في أتلانتا

تفاصيل مثيرة حول مقتل أمريكي أسود برصاص الشرطة في أتلانتا

بدء الرحلات الجوية بجميع مطارات مصر اعتبارا من أول يوليو

بدء الرحلات الجوية بجميع مطارات مصر اعتبارا من أول يوليو

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة في التعاملات المسائية

رونالدو

من الغذاء إلى النوم.. أسرار اللياقة المذهلة لـ «كريستيانو رونالدو»

نشأت الديهي: رئيس وزراء إثيوبيا يستخدم السدود لأغراض سياسية

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مسألة حياة أو موت.. الديهي ينفعل على الهواء لهذا السبب

#

نشأت الديهي: "أردوغان" يسعى لإقالة رئيس مخابرته

#

نشأت الديهي محذرًا إثيوبيا: "صبرنا نفذ.. وبلاش لعب بالنار"

#

الديهي: لا يمكن علاج أزمة كورنا سوى بالحسم والقوة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك صراع جديد بين إثيوبيا والصومال، لافتًا إلى أن اليوم عقدت قمة رباعية في جيبوتي بحضور رئيس الصومال ورئيس جمهورية أرض الصومال، وأبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هذه القمة عبارة عن تفاهمات صومالية إثيوبيا على أساس تبادل المنافع، حيث استطاعت إثيوبيا إقامة مجموعة من السدود على نهري شبيلي وجوبا حتى تصحرت الأراضي الصومالية، وهجر الصوماليين هذه المناطق. 
وتابع، أن أبي أحمد، يريد فتح السدود للصومال للسماح بعبور المياه لهم مقابل السماح بتصدير المنتجات الإثيوبية من خلال الميناء الذي تديره موانئ دبي بالصومال، منوهًا بأن رئيس الصومال، تابع لقطر وتركيا، ورئيس مخابراته، فهد ياسين، كان مراسل الصومال لـ "الجزيرة" فيما مضى، وعاد للصومال وأصبح مدير المخابرات الصومالي.
وأوضح، أن تركيا استطاعت النفاذ للصومال من خلال حركة شباب الصومال ويدعموهم، وهناك مد تركي داخل الصومال، مشددًا على أن هذه القمة فضحت الدور التركي في عدن.
وأكد، أن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، يستخدم السدود لأغراض سياسية، ويستغل سلاح السدود لتحقيق طموحات خارج منظومة الكهرباء، منوهًا بأن ما جري اليوم يعكس صورة حقيقية كنا نستنتجها كتبت اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين
» خبراء يحذرون من جائحة عالمية جديدة نتيجة تجارة «عظام الأسود»
» أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
» صدمة في الكويت
» لحظة تبرع وزيرة الصحة بالدم..وماذا عن بلازما المتعافين؟
» "كورونا" يفتك بتركيا
» نفوق نحو 400 خنزير في حريق ضخم
» القبص على نجم كرة شهير في تهمة قتل (تفاصيل صادمة)
» تسريح الضابط المتهم بقتل رجل أسود بولاية جورجيا الأمريكية
» الجنيه ينقلب على الدولار ويحقق مفاجأة
» دجال هندي يعالج مرضى «كورونا» يموت بالفيروس!

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية