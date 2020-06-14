» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين

14 يونيو 2020 - 09:50 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا الاثنين، شبورة خفيفة صباحا، ويكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وتنشط الرياح المعتدلة أحيانا، لطيف ليلا، كما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

الاسكندرية 30 21

وادى النطرون 32 21

طنطا 33 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 31 21

بلطيم 29 21

مطروح 26 20

السلوم 33 23

سيوة 35 21

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 33 21

المنصورة 32 20

الاسماعيلية 34 20

السويس 33 22

العريش 29 20

رفح 28 19

راس سدر 36 22

نخل 32 17

نويبع 35 24

طابا 34 23

كاترين 29 17

الطور 34 24

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 34 21

بنى سويف 34 21

المنيا 35 22

اسيوط 36 25

سوهاج 37 26

قنا 38 27

الاقصر 39 27

اسوان 39 28

ادفو 39 28

ابوسمبل 38 28

الوادى الجديد 37 27

شلاتين 35 27

ابورماد 34 27

حلايب 32 28

راس حدربه 34 28