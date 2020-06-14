"مكافحة كورونا" تكشف فاعلية العلاج بالبلازما في مصر

14 يونيو 2020 - 10:10 م

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ،إن وصول مصر إلى مرحلة الذروة شيء واقعى، وهو ما مرت به كل الدول التي تفشي فيها فيروس كورونا منوها أن هناك عمليات إحصائية وحسابية تتوقع في فترة معينة الوصول إلى الذروة، وبعدها تستمر الأعداد في التناقص، وبروتوكول العلاج يتغير حسب الحالات".



وأضافت، " العسال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على المذاع على قناة الحدث اليوم الاحد ، :" كلنا معرضون للإصابة بكورونا، ومن يصاب نحدد حالته إذا كانت بسيطة أو متوسطة، وإذا كان من الممكن علاجه في المنزل أو لا بد من وجوده في المستشفى، وإذا استدعت الحالة وجوده في المستشفى عليه التوجه إلى المستشفى مباشرة دون تأخير".



وشدد" نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا " على أن الفيتامينات عبارة عن زيادة في العلاج، ولا يوجد مبرر لاختفائها من الأسواق وتداولها في السوق السوداء، فهى مقويات عامة ولكنها ليست أساسية.



وأشارت "العسال" :" الى أن هناك شروط لأخذ البلازما ، وأماكن خاصة لتحضيرها، وهناك من يروج من الأماكن الخاصة بأنه يعالج بالبلازما وتكون النتيجة أن يحصل مريض على بلازما من شخص غير صالح لافتة الى أنة من يتلقى العلاج بالبلازما خارج مستشفيات العزل لا نُسأل عنها، ويتم اختيار من يمكن علاجه بالبلازما حسب حالة المريض.

